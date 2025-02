Terzotemponapoli.com - Verna: “Mai visto una squadra in lotta per lo scudetto indebolirsi sul mercato di gennaio”

Carlo, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.: “La partita di Roma è incomprensibile”Così il giornalista: “Sono deluso, perché non ho maiunainper losuldi. La partita di Roma è incomprensibile. Un tecnico come Ranieri fa una scelta di turnover e lascia al Napoli la possibilità di vincere senza troppi patemi. Non capisco quello spirito avuto nella ripresa contro la Juventus, dove sia finito contro la Roma. Vorrei capire il perché di certe sostituzioni e del perché di questa differenza tra il secondo tempo contro la Juventus e quello con la Roma.