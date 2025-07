Star di major dune sarà il villain principale nel film live-action di street fighter

Il mondo del cinema si arricchisce di sorprese con una scelta sorprendente: la star di Major Dune, sar224, interpreterà il ruolo di M. Bison nel nuovo film live-action di Street Fighter. Questa decisione promette di portare un’energia inedita e un’interpretazione avvincente dell’antagonista iconico, catturando l’attenzione dei fan e degli amanti dell’azione. La produzione si prepara a dare vita a una versione epica e coinvolgente di uno dei combattimenti più attesi.

Il mondo del cinema continua a sorprendere con nuove interpretazioni e casting di grande impatto. Recentemente, si è annunciato che un protagonista di rilievo di Dune interpreterà il ruolo del principale antagonista nel prossimo film live-action dedicato a Street Fighter. Questa scelta rappresenta un passo importante nella produzione, attirando l’attenzione degli appassionati e degli esperti di cinema d’azione e videogiochi. il ruolo di M. Bison nel nuovo film di street fighter. chi interpreta il villain principale. Secondo quanto riportato da Deadline, david dastmalchian, noto per le sue interpretazioni in produzioni come Dune, sarà la star che darà vita al malvagio M. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it