WWE | Dopo Roman Reigns anche Cody Rhodes in trattative per un ruolo iconico nel film di Street Fighter

il prossimo protagonista di un’epica trasformazione, portando la sua carisma e determinazione dal ring al grande schermo. Dopo Roman Reigns, anche Cody Rhodes si prepara a lasciare il segno nel mondo del cinema, confermando il suo talento poliedrico. La sua interpretazione di Guile promette di essere un capitolo memorabile in questa avventura cinematografica che fonde combattimento e cinema d’azione, aprendo nuove strade per l’universo WWE e oltre.

Il campione WWE Cody Rhodes potrebbe presto debuttare sul grande schermo con un ruolo di primo piano nel reboot cinematografico di Street Fighter. Secondo quanto riportato da Nexus Point News, il wrestler sarebbe in trattative avanzate per interpretare Guile, il celebre militare americano della saga videoludica. Dal ring di wrestling al cinema d’azione. Cody Rhodes, attuale re del ring WWE e figlio del leggendario Dusty Rhodes, potrebbe essere il prossimo wrestler a fare il salto verso Hollywood. Se le trattative andassero a buon fine, sarebbe il primo attore a interpretare Guile in un adattamento live-action dopo Jean-Claude Van Damme, che vestì i panni del personaggio nel film del 1994. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Dopo Roman Reigns anche Cody Rhodes in trattative per un ruolo iconico nel film di Street Fighter

In questa notizia si parla di: cody - rhodes - ruolo - roman

WWE: Cody Rhodes pubblicizzato per Money In The Bank, potremmo rivederlo presto - Cody Rhodes potrebbe presto fare il suo ritorno in WWE, essendo stato pubblicizzato per Money in the Bank.

Quanto è stato pagato The Rock per il ritorno a WrestleMania: una cifra che non si può credere; WWE: Dopo Roman Reigns anche Cody Rhodes in trattative per un ruolo iconico nel film di Street Fighter; Cody Rhodes farà parte di un film targato Netflix?.

WWE: Dopo Roman Reigns anche Cody Rhodes in trattative per un ruolo iconico nel film di Street Fighter - Il campione WWE Cody Rhodes potrebbe presto debuttare sul grande schermo con un ruolo di primo piano nel reboot cinematografico di Street Fighter. zonawrestling.net scrive

Grande aggiornamento sul possibile cambio di ruolo da "face" a "heel" di Cody Rhodes in WWE - Cody Rhodes ha dovuto affrontare indubbiamente il momento più delicato da quando ha fatto il suo ritorno in WWE, avendo perso il titolo mondiale contro John Cena a WrestleMania 41 con una prestazione ... Lo riporta worldwrestling.it