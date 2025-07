Real Madrid Juve vuole dire reunion per Huijsen e Yildiz! Il VIDEO dei due amici rivali per una notte fa scatenare i tifosi bianconeri

Una semplice stretta di mano o un sorriso tra avversari? Il video di Yildiz e Huijsen prima di Real Madrid-Juve ha acceso i cuori dei tifosi bianconeri, rivelando un’inaspettata reunion tra due amici rivali. Un momento che sancisce come il calcio possa unire, anche di fronte alla rivalità più accesa. La scena ha già fatto il giro dei social, alimentando speranze e emozioni in vista della grande sfida.

Prima della tanto attesa sfida Real Madrid Juve al Mondiale per Club, un incontro tra Kenan Yildiz e Dean Huijsen ha catturato l'attenzione sui social. I due giovani calciatori, che si conoscono da tempo, si sono scambiati sorrisi e abbracci, mostrando una grande amicizia che va oltre la rivalità calcistica. Il video dell'incontro tra i due è già diventato virale, circolando rapidamente sui social, con i tifosi che hanno apprezzato questo gesto di affetto tra due giocatori che, pur essendo avversari sul campo, mantengono un forte legame di rispetto reciproco.

LIVE Alle 21 Real Madrid-Juve: Xabi Alonso con l'ex Huijsen, Tudor rilancia Rugani. Forte pioggia su Miami

