le destre mandano gli italiani in miniera

Le miniere tornano di moda. Anche in Italia riparte la caccia alle materie rare e critiche con il via libera al Programma nazionale di esplorazione mineraria generale approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica. I progetti, diffusi su tutto il territorio nazionale, sono 14 e il piano riguarderà oltre 400 specialisti. Si inizia con una prima fase di indagini non invasive, stanziando 3,5 milioni di euro per immagini telerilevate, rilievi geologici, geochimici e geofisici con tecnologie avanzate e l’impiego di software di intelligenza artificiale. Eventuali sondaggi diretti in miniera saranno invece previsti solo in caso di necessità e in una seconda fase. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it