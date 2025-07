UDIN&JAZZ | dal 12 al 20 luglio la 35a edizione in città il gotha del del jazz internazionale

Udine Jazz torna dal 12 al 20 luglio con la sua 35ª edizione, consacrandosi come il cuore pulsante del jazz internazionale in città. Dopo l'entusiasmante anteprima di Borghi Swing, il festival organizzato da Euritmica si prepara a incantare con concerti, proiezioni e incontri culturali di livello mondiale. La campagna abbonamenti è in pieno fermento: alcuni appuntamenti sono già sold out, ma l’emozione del grande jazz continua a vivere. Non perdere l'occasione di vivere questa straordinaria esperienza musicale!

Dopo la riuscita anteprima maranese di Borghi Swing dello scorso weekend, è partito il conto alla rovescia per la 35ª edizione di Udine Jazz, il festival musicale internazionale organizzato da Euritmica, che dal 12 al 20 luglio porterà a Udine il grande jazz mondiale, fra concerti, proiezioni e momenti di approfondimento culturale. Prosegue intanto con entusiasmo la campagna abbonamenti e la vendita dei biglietti. Alcuni appuntamenti fanno già registrare il tutto esaurito, con pochi posti in piedi: è il caso della serata con Jacob Collier, artista britannico fra i più visionari del nostro tempo, live al Castello di Udine il 15 luglio, con un sold out reale come non se ne vedeva da tempo.

