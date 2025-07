Corriere dello Sport – Qualcosa di unico profondo e indimenticabile

Indimenticabile. Il saluto di Bernardeschi al Toronto racchiude l'emozione di un viaggio speciale, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di chi ha vissuto con lui questa avventura. Un addio che va oltre il calcio, diventando simbolo di gratitudine e appartenenza. Ora, si apre un nuovo capitolo, ma i ricordi restano scolpiti nella memoria di tutti i tifosi.

2025-07-01 16:19:00 Il Corriere: Dopo Insigne, anche Bernardeschi saluta il Toronto. L'ex Juventus, da oggi svincolato, ha concluso la sua esperienza in Mls dopo tre anni  con un lungo post sui social:  "Grazie per avermi accolto come uno di voi. Grazie per aver abbracciato la mia famiglia, per averci fatto sentire parte della vostra anima, della vostra comunitĂ . Avete trasformato questa esperienza in qualcosa di unico, profondo e indimenticabile. Mi avete dato tanto, mi avete insegnato tanto. Mi avete aiutato a crescere come uomo, non solo come calciatore. Mi avete fatto conoscere persone straordinarie, legami veri che porterò con me per sempre".