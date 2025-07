Real Madrid Juve 0-0 LIVE | inizia la ripresa!

Il calcio internazionale si accende all’Hard Rock Stadium di Miami, dove Real Madrid e Juventus si affrontano in un emozionante ottavo di finale del Mondiale per Club. Dopo una prima frazione intensa, il punteggio si mantiene sullo 0-0: tutto è ancora da decidere nel secondo tempo. Restate con noi per vivere in diretta sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti su questa sfida che promette spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo secondo.

