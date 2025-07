Mimmo Lucano il tribunale lo dichiara decaduto | non è più sindaco di Riace

Mimmo Lucano, simbolo di resistenza e impegno sociale, si prepara ad affrontare una nuova sfida dopo la recente dichiarazione di decadenza da sindaco di Riace. Nonostante le difficolt√†, il suo spirito combattivo rimane intatto: ‚ÄúLa resistenza continua, ormai ci ho fatto l'abitudine. E non mi arrendo‚ÄĚ. Una battaglia che va oltre le vicende personali, ispirando chi crede nel valore della solidariet√† e della giustizia.

" La resistenza continua. Ormai ci ho fatto l'abitudine. E non mi arrendo".¬† Mimmo¬†Lucano ¬†annuncia l'ennesima battaglia dopo che il tribunale di Locri lo ha dichiarato decaduto da sindaco di Riace. Nei confronti del primo cittadino, che √® anche europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, i giudici hanno applicato infatti la legge Severino, a causa della condanna ad un anno e mezzo di reclusione per falso comminatagli nel processo "Xenia" per i presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti nel paese.¬†Lucano, ha detto lui stesso, rester√† comunque sindaco e continuer√† ad esercitare le funzioni di primo cittadino fino a quando la condanna non diventer√† definitiva con l'eventuale conferma da parte della Corte di cassazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it