Wimbledon 2025 Sinner vince all’esordio con Nardi | Ho lavorato molto sul servizio

Il torneo di Wimbledon 2025 si accende con emozioni intense e sorprese inaspettate. Jannik Sinner apre il cammino con una vittoria convincente contro Luca Nardi, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel servizio e la determinazione di conquistare il titolo. La sua performance promette scintille, ma anche le sfide si intensificano, come l'eliminazione del talento Lorenzo Musetti. Rimanete sintonizzati per scoprire cosa ci riserva questo prestigioso torneo.

Londra, 1 luglio 2025 – Jannik Sinner vince il derby contro Luca Nardi oggi 1 luglio al primo turno di Wimbledon 2025. Sinner, numero 1 del mondo, si impone agevolmente per 6-4 6-3 6-0. Al secondo turno del torneo, dove affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp. Fa scalpore la contemporanea eliminazione di Lorenzo Musetti: la testa di serie numero 7 viene sconfitta all’esordio dal georgiano Nikoloz Bashilashvili che si impone per 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Avanza Lorenzo Sonego, che supera il portoghese Jaime Faria per 6-3, 6-4, 6-2. Giulio Zeppieri cede al giapponese Shintaro Mochizuki che chiude il match per 2-6, 3-6, 6-3, 7-6, 7-5. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

