Sì dell’Argentina all’estradizione dell’ex brigatista Leonardo Bertulazzi

L'Italia celebra una svolta storica: Leonardo Bertulazzi, ex brigatista condannato per il sequestro Costa, sarà estradato dall'Argentina. Dopo anni di battaglie legali e decisioni contrastanti, la Corte Suprema di Buenos Aires ha confermato la sua estradizione, ponendo fine a un lungo contenzioso. Una vittoria che segna un passo importante nel servizio alla giustizia e alla verità. La vicenda di Bertulazzi conclude così il suo percorso, aprendo nuove riflessioni sulla giustizia internazionale.

Leonardo Bertulazzi sarà estradato. L’ex brigatista, condannato per il sequestro Costa, era stato scarcerato a fine 2024, dopo la decisione della Cassazione, che aveva accolto il ricordo presentato dal 73enne contro l’estradizione. La Corte Suprema di Buenos Aires, invece, ha sconfessato questa decisione. L’arresto era arrivato nel 2004 dopo la revoca dello status di rifugiato. Per la Corte, si legge nella sentenza, «le risultanze non consentono di avviare un procedimento sulla perdita dello status di rifugiato». Quindi l’Argentina si limiterà «a trasmettere le informazioni alla controparte italiana». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sì dell’Argentina all’estradizione dell’ex brigatista Leonardo Bertulazzi

In questa notizia si parla di: argentina - estradizione - brigatista - leonardo

Argentina: ok Corte suprema a estradizione ex Br Leonardo Bertulazzi - Una svolta importante nelle questioni di giustizia internazionale: l’Argentina ha dato il via libera all’estradizione di Leonardo Bertulazzi, ex brigatista rossa, verso l’Italia.

Brigate Rosse, la Corte Suprema argentina concede l'estradizione di Leonardo Bertulazzi in Italia; L’Argentina concede l’estradizione all’ex brigatista Bertulazzi; Parere favorevole all'estradizione del brigatista Leonardo Bertulazzi: partecipò al sequestro di Pietro Costa.

La giustizia argentina concede l'estradizione dell'ex Br Leonardo Bertulazzi in Italia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

La corte suprema argentina approva l’estradizione di leonardo bertulazzi ex brigatista latitante da 40 anni - Leonardo Bertulazzi, ex brigatista delle Brigate Rosse, arrestato a Buenos Aires dopo la revoca dello status di rifugiato; la Corte Suprema argentina ha approvato l’estradizione in Italia per scontare ... Si legge su gaeta.it