Meloni | Stiamo lavorando a un nuovo piano e strategia industriale sul mare – Il video

Meloni annuncia: stiamo lavorando a un nuovo piano e strategia industriale sul mare, con l’obiettivo di consolidare i successi già ottenuti e affrontare le sfide future. Dopo il Piano del mare 2023-25, ora si apre una nuova fase per il triennio 2026-2028, caratterizzata da un approccio ancora più pratico e mirato. È un impegno che punta a valorizzare le risorse marine italiane, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla crescita economica del Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "Due anni fa il governo ha approvato il Piano del mare per il triennio 2023-25, sono molti i risultati raggiunti insieme ma c'è tanto lavoro ancora da fare per questo siamo impegnati nella definizione della seconda edizione del Piano del mare per il triennio 2026-2028, lo stiamo facendo con un approccio ancora più pragmatico ai singoli obiettivi, cercando di fare sintesi tra la legislazione internazionale, la legislazione europea quella nazionale: l'obiettivo è dare agli operatori del settore un quadro snello e chiaro evitando duplicazioni e sovrapposizioni che rischiano di minare la competitività delle nostre imprese. 🔗 Leggi su Open.online