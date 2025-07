Beukema la richiesta del Bologna è scesa a 30 milioni il Napoli fermo a 24 Sky

Il Napoli, desideroso di rafforzare la rosa, punta ancora su Ndoye e Beukema del Bologna, con quest’ultimo che ha visto la richiesta scendere a 30 milioni. Tuttavia, per finalizzare l’affare, De Laurentiis dovrà necessariamente superare alcuni ostacoli e trovare un’intesa definitiva con il Bologna, che ora sembra più aperto alla trattativa. La sfida è aperta: il futuro dei partenopei potrebbe dipendere proprio da questa trattativa.

Il Napoli ha ancora nel mirino due giocatori del Bologna, Dan Ndoye e Sam Beukema, come rinforzi fondamentali per gli esterni offensivi e difensivi della squadra. Luca Marchetti di Sky Sport 24 ha aggiornato sullo stato delle trattative: il club partenopeo deve ancora trovare l'intesa con il Bologna, soprattutto per Beukema. La richiesta del Bologna si è leggermente abbassata, ma per chiudere l'affare, De Laurentiis dovrà necessariamente rilanciare. La strada per un possibile accordo sembra aperta. Leggi anche: Beukema vuole il Napoli e fa pressing sul Bologna. Adl pronto a sborsare 30 milioni più bonus (Pedullà) Napoli e Bologna ancora distanti su Beukema, serve un rilancio (Sky).

