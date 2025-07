La Supercoppa Italiana 2025 si assegnerà prima di Natale in Arabia Saudita | date e accoppiamenti

La Supercoppa Italiana 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con le emozioni che culmineranno in Arabia Saudita prima di Natale. Le date delle semifinali e della finale sono state ufficialmente annunciate, promettendo un torneo ricco di suspense e spettacolo. Scopriamo insieme gli accoppiamenti e le novità di questa edizione speciale, che si preannuncia indimenticabile per tifosi e appassionati di calcio italiani. Continua a leggere per rimanere aggiornato su tutto.

Sono state rese note le date delle semifinali e della finale della Supercoppa Italiana, che si terrà sempre in Arabia Saudita e che verrà assegnata pochi giorni prima del Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Supercoppa Italiana, ecco le date ma dubbi sul luogo: l'annuncio di Simonelli - La Supercoppa Italiana si avvicina, con date ufficiali annunciate dal presidente della Serie A Simonelli.

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha reso note le date della prossima #Supercoppa italiana, A differenza della passata edizione, quest'anno si giocherà prima di Natale!

Ezio Simonelli, il presidente di Lega Serie A, ha rivelato alcuni dettagli sulla prossima Supercoppa italiana al termine dell'assemblea dei club. Rispetto alle ultime edizioni, la competizione - che si disputerà sempre in Arabia Saudita - si terrà prima di Natale

