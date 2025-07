NEI SUONI DEI LUOGHI | venerdì 4 luglio a Gorizia

Vivi un’esperienza musicale indimenticabile all’Hangar dell’Aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia il 4 luglio, in un evento che celebra il talento e la memoria del compositore goriziano Fausto Romitelli. Dopo il successo dello scorso anno, il festival “Nei Suoni Dei...” torna a stupire con un’originale interpretazione tra musica, arte e emozioni. Non perderti questa straordinaria serata dedicata alla creatività e alla storia musicale del nostro territorio.

Venerdì 4 luglio ritorna nella suggestiva cornice dell’Hangar dell’ Aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia un concerto dedicato al compositore goriziano Fausto Romitelli, prematuramente scomparso nel 2004. Dopo il grande successo dell’anno passato, che ha visto esibirsi l’Ensemble francese dei Miroirs Étendus nell’esecuzione della video-opera An Index of Metals, la ventisettesima edizione del Festival musicale internazionale Nei Suoni Dei Luoghi, organizzato dall’ Associazione Progetto Musica, debutterà, nel cartellone di GO! 2025 in occasione di Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della cultura 2025 ”, con uno spettacolo unico che rappresenta un esperimento di connessioni musicali senza precedenti. 🔗 Leggi su Udine20.it