Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace

Mimmo Lucano, figura simbolo di Riace e dell'integrazione, è stato dichiarato decaduto da sindaco dal Tribunale di Locri, applicando la legge Severino. La sentenza, depositata il 1° luglio, segue la condanna a 18 mesi per falso, e apre uno scenario incerto sul suo futuro politico. Nonostante tutto, la sua storia e il suo impegno continuano a suscitare dibattiti appassionati su giustizia e solidarietà in Italia.

Mimmo Lucano è stato dichiarato decaduto da sindaco di Riace dal Tribunale di Locri, in applicazione della legge Severino. La sentenza è stata depositata dai giudici l’1 luglio. Accolto il ricorso presentato dalla prefettura di Reggio Calabria al tribunale civile, dopo la condanna definitiva a 18 mesi per reclusione per falso arriva nel febbraio 2025. Lucano, che è europarlamentare ed è stato eletto con Avs, è al centro dell’inchiesta Xenia sui presunti illeciti nella gestione dei migranti arrivati a Riace. Era stato rieletto sindaco per la quarta volta nel Comune calabrese. Nel 2018 erano scattati anche gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace

