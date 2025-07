Massimo Ambrosini sul Mondiale per Club | L’Inter ha potuto allentare la pressione la Juventus…

Massimo Ambrosini analizza il Mondiale per Club, svelando come l’Inter abbia trovato respiro e rilassamento in un momento di forte pressione. Le sue parole, ricche di esperienza e passione, offrono uno sguardo unico sulle dinamiche di Juventus, Inter e Milan. Un’analisi che invita a riflettere sui momenti di crisi e rinascita delle grandi squadre italiane. Scopriamo insieme cosa ha detto e come questi eventi influenzano il calcio italiano di oggi.

Massimo Ambrosini ha risposto ad alcune domande sul Mondiale per Club. Le sue parole su Inter e Juventus, ma anche sul Milan. Intervistato dal quotidiano Il Giorno, l’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha risposto ad alcune domande sul Mondiale per Club. Le sue parole su Inter e Juventus, ma anche sui rossoneri. INTER – «Il Mondiale le ha consentito di abbassare il livello di tensione e di riprendersi dal trauma dopo la sconfitta nella finale di Champions». JUVENTUS – «Con questo mondiale la Juve ha potuto dare continuità al progetto tecnico di Tudor, stanno sfruttando questo momento per crearsi convinzioni per l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Massimo Ambrosini sul Mondiale per Club: «L’Inter ha potuto allentare la pressione, la Juventus…»

Mondiale per Club Inter, Ambrosini svela: «Ecco dove arriverà Chivu, la Juve invece…» - Il Mondiale per Club si avvicina e gli occhi sono puntati sui protagonisti italiani. Ambrosini, con la sua schiettezza, svela i segreti dell’Inter e il possibile cammino di Chivu, mentre sulla Juve nutre ottimismo, affermando che potrebbe sorprendere.

