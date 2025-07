Omicidio di Francesco Pio Maimone condanna definitiva a 4 anni per il custode della pistola

Si chiude un capitolo di dolore e giustizia: la condanna definitiva a 4 anni per il custode della pistola che ha causato la tragica morte di Francesco Pio Maimone segna un passo importante verso la verità e la responsabilità. La sentenza conferma l'importanza di un sistema giuridico rigoroso nel fronteggiare episodi così drammatici. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha scosso la comunità.

Omicidio Pio Maimone, definitiva la condanna per il custode dell'arma dell'assassino È diventata definitiva la condanna a quattro anni di reclusione per Rocco Sorrentino, emessa in appello. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile e dalla Direzione

