Clizia Incorvaia lo struggente post su Eleonora Giorgi | Mi sento triste

Clizia Incorvaia ha condiviso un momento di profonda emozione ricordando Eleonora Giorgi, sua cara suocera e figura materna. A quasi quattro mesi dalla scomparsa dell’amatissima attrice, la influencer ha pubblicato un toccante tributo su Instagram, accompagnato da foto che raccontano un legame speciale. Un gesto che tocca il cuore di molti, perché l’amore e il ricordo vivono per sempre. La memoria di Eleonora continuerà a ispirare chi le è stato vicino.

È una giornata carica di emozione per Clizia Incorvaia, che oggi ha voluto condividere con i follower un commovente ricordo della suocera Eleonora Giorgi. A quasi quattro mesi dalla scomparsa dell’attrice, la influencer e moglie di Paolo Ciavarro (figlio di Eleonora) ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato alla “seconda mamma” che ha perso. Attraverso una serie di fotografie di famiglia che la ritraggono insieme alla Giorgi, Clizia ha espresso tutto il suo dolore per l’assenza lasciata da Eleonora, un vuoto che ancora oggi si fa sentire fortissimo ma colmato in parte dai ricordi felici condivisi. 🔗 Leggi su Dilei.it