La Russa ricorda Napolitano | E' stato il miglior comandante possibile quando ero Ministro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 "Nel momento dell'estremo saluto Papa Francesco venne a rendergli omaggio. Fatto senza precedenti vista l'estrazione comunista di Napolitano. Gi√† questo aspetto vale pi√Ļ di mille discorsi ed elogi sulla vita umana, politica ed istituzionale di Giorgio Napolitano. Aspetto forse meno sottolineato dell'opera politica del Presidente Napolitano √® stato il suo ruolo di capo delle Forze Armate, che √® quello che io ho avuto occasione di conoscere meglio di altri, visto che, da Ministro della Difesa, sono stato costantemente in contatto con lui. Nonostante all'inizio fossi perplesso per via della nostra notevole differenza di idee, posso dire che √® stato il miglior comandante che potessi avere" cos√¨ il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo alla commemorazione del Presidente Napolitano in Senato. 🔗 Leggi su Open.online

