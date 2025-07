Inter Paganin | Nerazzurri svuotati mentalmente ma la partita l’hanno fatta

L'Inter si presenta al Mondiale per club apparsa svuotata e priva di energia, un vero colpo a sorpresa contro il Fluminense. Nonostante la sconfitta, Massimo Paganin sottolinea un aspetto positivo: i nerazzurri hanno avuto le occasioni per pareggiare. La partita, pur nella delusione, rivela ancora qualche spunto di speranza. Ma cosa può fare l’Inter per risollevarsi e tornare a brillare?

L' Inter è apparsa spenta, senza energie, semplicemente svuotata nell'ottavo di finale del Mondiale per club perso (a sorpresa) 2-0 contro il Fluminense. Ma qualcosa di buono da prendere c'è a detta di Massimo Paganin. Paganin: "Inter svuotata dal punto di vista mentale, le occasioni le ha avute per pareggiare"

