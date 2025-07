Conte | In autunno scenderemo in piazza con tante altre forze politiche contrarie al riarmo – Il video

In un clima di crescente preoccupazione, Giuseppe Conte annuncia una mobilitazione collettiva prevista per l'autunno, in piazza con altre forze politiche contrarie al riarmo sfrenato. Un gesto deciso per restituire dignità alla politica e alla diplomazia, opponendosi alla spesa insostenibile che minaccia servizi fondamentali come sanità, scuola e lavoro. Un invito a unirsi per difendere il futuro del nostro Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "Ci ritroveremo in autunno con tante altre forze politiche che dicono no alla folle corsa al riarmo, che voglioni restiture dignità alla politica e alla diplomazia, e dicono no alla spesa assurda che ci costringerà a tagliare su sanità, scuola e lavoro" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro "Cicatrici di Terra, semi di speranza". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

