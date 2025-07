PS5 ezRemote Client 1.14 per PS5 | Gestisci File in Remoto con FTP SMB NFS e WebDAV

Se desideri semplificare la gestione dei tuoi file sulla PS5, ezRemote Client 1.14 è la soluzione ideale. Con un'interfaccia intuitiva ispirata a FileZilla, ti permette di trasferire in modo rapido e sicuro documenti tramite FTP, SMB, NFS, WebDAV e HTTP. Gestisci i tuoi dati senza complicazioni, direttamente dalla console. Installare è facile: estrai il...

Se sei alla ricerca di un modo semplice ed efficiente per trasferire file tra la tua PS5 e server remoti come FTP, SFTP, SMB (Windows Share), NFS, WebDAV o HTTP, ezRemote Client 1.14 è la soluzione che fa per te. Ispirato all'interfaccia di FileZilla, questo tool offre un'esperienza intuitiva per la gestione dei file, permettendoti di spostare, copiare, eliminare e modificare documenti direttamente dalla tua console. Installazione. Estrai il file ezremoteclient.zip nella cartella datahomebrew della PS5.. Carica il payload websrv (senza di esso, l'app non si avvierà).. Installa PS-ezRemoteClient.

