Dazi Conte | Già l' impegno al 5% per le spese militari è un dazio mascherato – Il video

L’Europa si trova ancora una volta divisa di fronte a questioni cruciali come i dazi e le strategie militari. Le recenti trattative con gli Stati Uniti evidenziano come gli impegni al 5% per le spese militari rappresentino un vero e proprio dazio mascherato, con ripercussioni sulla sovranità e sull’economia continentale. È il momento di riflettere sulle scelte che plasmeranno il nostro futuro.

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "Sono sconcertato del negoziato con gli Usa sottoscrivere impegni Nato al 5% significa di fatto investire in armi provenienti per buona parte dalle industrie americane, quindi è già un dazio mascherato. Stiamo parlando di un dazio mascherato, in più hanno calato le braghe anche sulla minimum tax globale sui signori del web e adesso parlano di 10% come una composizione finale. Si conferma un'Europa divisa, afona, incapace di governare" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro "Cicatrici di Terra, semi di speranza". 🔗 Leggi su Open.online

