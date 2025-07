Connessioni Dialoghi in giardino | l’estate udinese si accende tra libri e grandi ospiti

L’estate udinese si accende di emozioni e riflessioni con “Connessioni. Dialoghi in giardino,” un evento che trasforma tre incantevoli location della città in palcoscenici di confronto e scoperta. Sette appuntamenti imperdibili con ospiti di fama nazionale e internazionale, pronti a offrire prospettive diverse sui temi più attuali. La rassegna, ideata dall’associazione Bottega Errante e supportata dal Comune di Udine, invita la cittadinanza a scoprire nuovi orizzonti culturali e umani. Un’occasione da non perdere per vivere l’estate con dialog

Sette appuntamenti in tre location della città di Udine (corte Morpurgo, giardini del Torso, e giardino Loris Fortuna) con ospiti di caratura nazionale e internazionale, per offrire alla cittadinanza punti di vista "diversi" e "lontani" sui più disparati temi dell'attualità. Torna "Connessioni. Dialoghi in giardino", la rassegna ideata dall'associazione culturale Bottega Errante e realizzata con il sostegno del Comune di Udine. Il cartellone della terza edizione è stato presentato nella mattinata del 18 giugno, alla Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" di Udine alla presenza dell'assessore alla cultura del Comune di Udine, Federico Pirone, Mauro Daltin ed Elisa Copetti dell'associazione culturale Bottega Errante.

