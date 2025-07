Il nuovo decreto flussi e la corsa ad ostacoli per ottenere un permesso di soggiorno regolare | Percorso lungo meno di uno su dieci ce la fa

Il nuovo decreto flussi ha riacceso speranze e preoccupazioni tra i lavoratori stranieri desiderosi di ottenere un permesso di soggiorno regolare. Con cifre imponenti e procedure complesse, meno di uno su dieci ci riesce a superare gli ostacoli burocratici. Dopo i 450mila ingressi del triennio 2023-2024, il governo Meloni ha autorizzato altri 500 mila ingressi dal 2026 al 2028, sottolineando l’importanza di questa manodopera per il sistema economico nazionale. Ma quale sarà il percorso da seguire?

