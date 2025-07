Wall Street chiude contrastata Dj +0,90% Nasdaq -0,82%

Wall Street si presenta in modo contrastato, tra segni di ripresa e segnali di cautela. Mentre il Dow Jones guadagna lo 0,90%, il Nasdaq registra una leggera flessione dello 0,82%, riflettendo l’incertezza degli investitori. L’euro, invece, si rafforza leggermente contro il dollaro, chiudendo a 1,1786. In questo scenario di volatilità, gli operatori sono chiamati a interpretare i segnali di mercato per orientarsi nelle prossime settimane.

Wall Street chiude contrastata. Il Dow Jones sale dello 0,90% a 44.493,31 punti, il Nasdaq cala dello 0,82% a 20.203,59 punti mentre lo S&P 500 lascia lo 0,12% a 6.197,58 punti. Al termine delle contrattazioni di Wall Street il dollaro è scambiato a 143,75 yen, 0,7279 sterline e 0,7926 franchi svizzeri. L' euro è scambiato a 1,1786 dollari dopo la chiusura di Wall Street. La moneta unica sale dello 0,02% verso il biglietto verde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street chiude contrastata, Dj +0,90%, Nasdaq -0,82%

In questa notizia si parla di: wall - street - chiude - contrastata

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street segna una chiusura in volata grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones guadagna il 2,81%, il Nasdaq cresce del 4,35% e lo S&P 500 avanza del 3,26%.

#FlashAzioni Chiusura contrastata per Wall Street: il Nasdaq registra un nuovo massimo da fine febbraio. Il contesto generale è caratterizzato da un clima di cautela in attesa delle evoluzioni dei rapporti commerciali tra USA e partner internazionali https://int Vai su X

Wall Street chiude contrastata, Dj +0,90%, Nasdaq -0,82%; Wall Street chiude contrastata, Dj +0,08%, Nasdaq -0,51; La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono contrastate: Dow Jones -0,64%, Nasdaq +1,61% e S&P 500 +0,72%.

Wall Street chiude contrastata, Dj +0,08%, Nasdaq -0,51 - 206,82 punti, il Nasdaq perde lo 0,51% a 19. Secondo ansa.it

Borsa 1° luglio: mercati in bilico tra dazi e bilancio Usa, Wall Street rallenta dopo i record. A Milano tonfo di Leonardo e Mediobanca - Avvio di luglio incerto sui mercati, scossi dalle parole di Powell a Sintra e dallo scontro Musk- Segnala msn.com