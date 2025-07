Breaking point per Berrettini | lo dicono tutti è iniziato lì

raggiunto il suo breaking point, segnando un punto di svolta nella sua carriera e nella sua tenuta mentale. Le emozioni, le sfide e le pressioni si sono accumulate, portandolo a un momento cruciale che potrebbe definire il suo futuro nel tennis. Ora, il vero interrogativo è: questa crisi sarà il punto di partenza per una rinascita o un addio definitivo?

Nulla accade per caso: le reazioni parlano chiaro e sembra evidente il motivo per cui Matteo Berrettini abbia raggiunto il suo punto di rottura. C'è una bella differenza tra break point e breaking point. Il primo, come noto, è un termine tecnico proprio del tennis; il secondo, invece, si usa in senso figurato e indica il momento critico in cui qualcosa si spezza o cambia radicalmente. Ecco, Matteo Berrettini si è come spezzato e ha decisamente raggiunto, purtroppo, il suo punto di rottura. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ad ammetterlo, senza neanche provare ad occultare la realtà dei fatti, è stato proprio lui, il diretto interessato, durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla partita contro Kamil Majchrzak.