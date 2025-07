Noa Lang-Napoli non c’è ancora l’accordo col Psv Moretto

L’attesa per vedere Noa Lang in azzurro si protrae, nonostante le voci entusiaste di qualche giorno fa. Mentre alcuni avevano già annunciato l’accordo tra Napoli e PSV Eindhoven, le ultime novità indicano che la trattativa è ancora in stallo, con il club partenopeo che lavora per chiudere a circa 30 milioni di euro. Resta da capire quando si concluderà questa operazione e se arriverà il tanto atteso sì definitivo.

Bisognerà aspettare ancora per vedere Noa Lang al Napoli. qualche giorn o fa Sky aveva scritto che, dopo il sì del calciatore, il club azzurro aveva trovato anche l’accordo con il Psv Eindhoven per l’esterno d’attacco. Invece secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto si tratta ancora. Leggi anche: Napoli, continua la trattativa per Lang sulla base di 30 milioni “ Non c’è ancora un accordo economico tra Napoli e PSV per Noa Lang dopo il contatto avuto nella giornata di oggi. Resta distanza sulla valutazione finale tra parte fissa e variabile: il club olandese preme per avere 30 milioni di euro garantiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Noa Lang-Napoli, non c’è ancora l’accordo col Psv (Moretto)

