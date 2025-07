Wimbledon esordio con vittoria per Sinner | a lui il derby contro Nardi

segna un inizio promettente per Sinner al prestigioso torneo di Wimbledon, dimostrando determinazione e talento. Con questa vittoria, il talento italiano si proietta verso sfide sempre più ambiziose, alimentando le speranze dei suoi tifosi e rafforzando la sua posizione nel circuito mondiale. La prima tappa è stata superata con successo, ma l’obiettivo è ora scalare nuove vette e scrivere un capitolo memorabile nella storia dello sport.

Martedì d’esordio dolce per Jannik Sinner, che scende in campo a Wimbledon e batte Luca Nardi. Jannik Sinner si mette definitivamente alle spalle la delusione di Parigi e guarda a Wimbledon. L’avventura inglese parte bene per il numero 1 del mondo, costretto ad affrontare il suo amico e connazionale Luca Nardi in un derby che lo vede trionfare in tre set. La partita, durata un’ora e 48 minuti, si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3, 6-0 che ha rincuorato i tifosi dell’altoatesino, rimasti ancora scottati dalla sconfitta al Roland Garros. Wimbledon: chi affronterĂ Sinner al prossimo turno. Sul Campo 1 dell’All England Club Sinner parte leggermente arrugginito, con qualche momento di difficoltĂ prontamente sfruttato da Nardi soprattutto nel corso del primo set, dove il break decisivo arriva al 10° gioco per 6-4. 🔗 Leggi su Sportface.it

