Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 4 febbraio: Alfio Fontana, Roy Stephenson ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

, RoyedricorrenzeSappiamo che la Coppa Italia 1963-’64 terminò nella stagione successiva. Quindi la prima coccarda tricolore della storia romanista fu anche sua, anche se si era trasferito alla Sampdoria. Quattro annate nella Capitale, vincendo inoltre la Coppa delle Fiere. Senza dimenticare che in precedenza aveva conquistato tre scudetto con i ‘Casciavit’. Domani sera Milan-Roma andrà in scena il giorno successivo il ventesimo annivesario dalla dipartita di. Il 42000 se ne andava Roy, vincitore del campionato inglese con l’Ipswich nel ’62.Compienovant’anni Alberto Stefanelli, tre stagioni in Serie B tra Vigevano, Cagliari e Parma. Sessanta invece per John van Loen, il quale festeggiò uno ‘scudetto’ belga con l’Aderlecht e vari titoli in Olanda (e da comprimario la Coppa Uefa del ’92).