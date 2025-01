Donnaup.it - Torta di Natale: pronta in 15 minuti. L’amerai più del panettone e del pandoro!

È chiaro che il dolce delle feste per antonomasia sia ilo il, ma provate questadi, perché è un capolavoro.Siamo certe che diventerà una tradizione per la vostra famiglia! L’ameranno tutti, grandi e piccini perché si scioglie in bocca e regala grandissime soddisfazioni al palato.Morbida e golosa, il suo gusto avvolgente vi rapirà in un mondo fatto solo di buone e belle intenzioni, di generosità, di amore puro. Favolosa nella presentazione, squisita all’assaggio, sdoganerà qualsiasi altro dessert presente sulla tavola e tutti, ma proprio tutti, nonostante il lauto banchetto appena terminato, chiederanno il bis!Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Ladi: ingredientiPer questa ricetta procuratevi:per la base:6 uovaun pizzico di sale80 g di zucchero60 g di farina100 g di granella di nocciole1 cucchiaino Lievito in polvereper la crema:4 uovaun pizzico di sale100 g di zucchero120 g di amido di mais1 litro di latte200 g di burro200 g di cioccolato15 g di cacao100 g di nocciole (tostate e tritate)8 g di zucchero vanigliatoper decorare:400 ml di panna (33% di grassi)50 g di zucchero300 g di formaggio cremoso50 grammi di cioccolato biancoLa preparazioneFoderate con la carta da forno una teglia da 24×24 centimetri, preriscaldate il forno a 180°.