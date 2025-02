Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna spaccatura, avanti con quanto deciso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Andrea Costa, confermato consigliere regionale Pd, e membro della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità, conferma la volontà del centrosinistra di realizzare la diga di Vetto. Consigliere Costa, dopo la presa di posizione di Duilio Cangiari, portavoce a Reggio di Europa Verde, c’è chi adombra unaanche in Regione sul futuro dell’invaso. "Giova ricordare ancora una volta che il Pd, partito di maggioranza in Regione, è allineato a tutti gli attori che agiscono sul tema. La Regione ha cofinanziato anche studi e progetti sull’argomento, quindi mi pare tutto chiaro e lineare". Però gli ambientalisti parrebbero defilarsi e il centrodestra parla di ritardi che farebbero pensare che ‘quasi ci sia una volontà politica’ dietro ai medesimi. "Le chiacchiere stanno a zero. La p. a.