LIVE Sci di fondo, Sprint tc Cogne 2025 in DIRETTA: Dahlqvist vittoriosa tra le donne, Ganz fuori in semifinale. Azzurri out nei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 La classifica della finale femminile:1 3Maja SWE 3:03.872 4 FAEHNDRICH Nadine SUI 3:04.81 +0.943 9 GIMMLER Laura GER 3:05.12 +1.254 26 WENG Lotta Udnes NOR 3:07.44 +3.575 2 STENSETH Ane Appelkvist NOR 3:19.11 +15.246 10 RYDZEK Coletta GER 3:20.80 +16.9314.31 Sesta vittoria in carriera per, e prima dopo più di tre anni per lei. Al quarto posto chiude Weng, poi Stenseth e Rydzek.14.30 VINCE MAJA! 3’03?9 il tempo della svedese, Faehndrich contiene Gimmler ed è seconda in 3’04?8 contro il 3’05?1 della tedesca!14.28si porta al comando, Faehndrich la segue, ora Stenseth e Gimmler a qualche metro. Sarà duello a due o altro?14.27 Stenseth non sente ragioni e prova ad allungare in maniera immediata, la seguesull’altro binario mentre Gimmler le è attaccata alle code.