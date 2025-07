Lazza a San Siro il primo ospite sul palco è la mamma | Tutto questo è merito tuo

Il 9 luglio 2025 segnerà un capitolo indimenticabile nella storia di Lazza. Stasera, il debutto sul palco di San Siro ha superato ogni aspettativa, trasformando il sogno in realtà di fronte a migliaia di fan appassionati. Con una performance travolgente, accompagnata da un'orchestra e tanta emozione, Lazza dimostra ancora una volta che con passione e dedizione può raggiungere traguardi straordinari. E tutto questo, ovviamente, è merito tuo.

Milano, 9 luglio 2025 – Il 9 luglio 2025 non è un giorno come tanti per Lazza. Per il cantante oggi si è realizzato un sogno: il suo primo concerto a San Siro. “Stadio di San Siro siete pronti? Stasera qui per voi una squadra da Champions!" ha tuonato la voce che di solito annuncia la formazione del Milan: è partita così Locura+Opera, il primo live di Lazza al Meazza. Lazza per l'occasione oltre alla band ha voluto sul palco un'orchestra, con la presentazione di tutti i musicisti. Prima dell’ingresso sul palco, a San Siro è stata diffusa la sua voce per Ouverture 3. "Io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale" ha cantato con tutto il pubblico, accompagnato da lingue di fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it