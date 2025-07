Sicilia l’indagine per corruzione su Amata Fdi | Le abbiamo dato la macchina e i buoni La scanno viva

In un’atmosfera di tensione politica, emerge un quadro complesso che coinvolge figure di spicco come Elvira Amata, assessora al Turismo in Sicilia, al centro di un’indagine per corruzione. Tra rivelazioni sorprendenti e accuse, la vicenda svela i retroscena delle strategie elettorali e delle alleanze politiche. Un’ulteriore sfida che mette in discussione la credibilità delle istituzioni e il futuro della regione. La vera domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa intricata vicenda?

“Però abbiamo dato la macchina, abbiamo dato i buoni benzina”. È il 7 maggio del 2024 e Marcella Cannariato – anche chiamata Lady Dragotto perché moglie di Tommaso Dragotto, patron di Sicily by car- elenca tutto quello che stanno facendo per la campagna elettorale alle Europee dell’assessora al Turismo siciliano, la meloniana Elvira Amata. È uno dei tanti elementi che emerge dalla conclusione delle indagini notificata ad Amata lunedì 7 luglio. In un’altro filone della stessa inchiesta, ancora non arrivato a conclsuione, a essere indagato è Gaetano Galvagno, pure lui esponente di Fdi e presidente dell’Assemblea regionale siciliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, l’indagine per corruzione su Amata (Fdi): “Le abbiamo dato la macchina e i buoni. La scanno viva”

Corruzione alla Regione: l’auto e i buoni benzina per la campagna elettorale di Amata. «Cannariato vuole un posto in assessorato» - L'imprenditrice si sarebbe spesa per la politica di Fratelli d'Italia, candidata alle Europee 2024. Scrive meridionews.it

