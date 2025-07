Perché Giuli spende 21mila euro del ministero per pubblicare il suo libro? interrogazione M5S alla Camera

Il caso di Giuli e i 21mila euro del Ministero per pubblicare il suo libro ha scatenato un acceso dibattito politico. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato un'interrogazione in Parlamento, chiedendo chiarimenti su una spesa che solleva dubbi sulla trasparenza e sull’uso dei fondi pubblici. Un episodio che mette in discussione le priorità di un settore strategico come quello culturale sotto il governo Meloni. La questione è ancora tutta da chiarire.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per fare luce su quanto riportato dal quotidiano Domani in merito allo stanziamento da parte del ministero della Cultura di 21mila euro per la pubblicazione e la distribuzione di un libro del ministro Alessandro Giuli. “Da quando la cultura ha la sventura di essere amministrata dal governo Meloni abbiamo spesso rivolto l’accusa di amichettismo, familismo e poltronismo a questo governo, ma qui saremmo ad un livello ancora superiore, ben oltre l’infosfera. Saremmo all’ autoreferenzialismo smaccato pagato con i soldi pubblici, incarnato in un’operazione di autofinanziamento ministeriale degna di una repubblica delle banane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “PerchĂ© Giuli spende 21mila euro del ministero per pubblicare il suo libro?”, interrogazione M5S alla Camera

In questa notizia si parla di: giuli - 21mila - euro - ministero

