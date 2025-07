In Prefettura il punto sulla crisi idrica nella provincia di Benevento

In Prefettura si è tenuto un importante incontro per fare il punto sulla crisi idrica nella provincia di Benevento, una problematica che preoccupa cittadini e amministrazioni. Tra le criticità emerse, le segnalazioni dei Sindaci del Fortore e la dispersione idrica che arriva fino al 70%. La situazione richiede interventi urgenti e coordinati, affinché si possa garantire un approvvigionamento stabile e sostenibile per tutti.

Comunicato Stampa Tra le criticità evidenziate durante l'incontro anche le segnalazioni dei Sindaci del Fortore e la dispersione idrica tra il 55% e il 70% La situazione del servizio idrico nella provincia di Benevento in questi primi mesi estivi registra

