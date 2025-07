Erica la serie con Vanessa Incontrada in stile Jessica Fletcher

Erica, la nuova protagonista interpretata da Vanessa Incontrada, ci riporta alle atmosfere di "Murder, She Wrote" con un tocco moderno e avvincente. Appassionati di mistero e investigazioni, preparatevi a scoprire una serie che mescola eleganza, intuizione e drammi familiari, tutto sotto l’occhio attento di una donna che non si ferma davanti a nulla. La trama promette emozioni e colpi di scena: è arrivato il momento di immergersi in questa avventura televisiva tutta da scoprire.

“ Murder, she wrote “. Gli appassionati di serie tv ricorderanno bene queste parole, che rappresentavano il titolo originale di una di quelle piĂą iconiche, La Signora in Giallo. Ebbene, a distanza di quasi vent’anni dall’ultima puntata e dopo annunci di possibili reboot, una nuova scrittrice con il pallino dell’investigazione sta arrivando in tv, facendoci pensare proprio a lei: si chiamerĂ Erica ed avrĂ il volto di Vanessa Incontrada. La trama di Erica. L’attrice spagnola sarĂ la protagonista di tre nuove prime serate previste nella prossima stagione di Canale 5 ed impersonerĂ proprio una sorta di novella Jessica Fletcher. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Erica, la serie con Vanessa Incontrada in stile Jessica Fletcher

Le fiction di Canale 5 dell'autunno 2025 e dei primi mesi del 2026; Vanessa incontrada protagonista di erica, la nuova serie tv con gialli e misteri su canale 5.

