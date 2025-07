Calhanoglu Inter arriva il no definitivo al Galatasaray | decisione presa il motivo

Calhanoglu Inter, il futuro del centrocampista nerazzurro si chiarisce definitivamente: dopo un incontro a Milano tra i dirigenti dell’Inter e il Galatasaray, arriva il no definitivo alla trattativa. La decisione è stata presa per motivi strategici e di fidelizzazione al progetto nerazzurro. L’addio alle voci di mercato rappresenta un segnale forte per i tifosi e gli addetti ai lavori. Ma quali sono i dettagli che hanno portato a questa scelta? Sul futuro di Calhanoglu ancora molte novità da scoprire.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, non si muoverà dal club nerazzurro. Questa è la notizia che arriva dopo l’incontro di oggi, mercoledì 9 luglio, tra i dirigenti dell’Inter e il Galatasaray. L’incontro, che si è svolto a Milano, ha visto il club turco esprimere il proprio interesse per il centrocampista turco, ma alla fine non sono emerse le condizioni per portare avanti la trattativa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al termine del meeting, è stato deciso che Calhanoglu non verrà ceduto al Galatasaray. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, arriva il no definitivo al Galatasaray: decisione presa, il motivo

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - arriva - galatasaray

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

ULTIM'ORA Inter, Calhanoglu non partirà per meno di 30 milioni! Non è ancora arrivata un'offerta ufficiale da parte del Galatasaray, ma i nerazzurri fissano il prezzo di Hakan Calhanoglu. Il turco potrà partire solo davanti a un’offerta minima di 30 milioni di e Vai su Facebook

Inter, avviso al Galatasaray: Calhanoglu non si muove per meno di 30 milioni Vai su X

Calhanoglu, arriva l’offerta tanto attesa: la posizione dell’Inter; Calhanoglu-Galatasaray, Inter irritata: il turco smentisce, ma è in arrivo la prima offerta; Inter, parla il presidente del Galatasaray: Ho incontrato Calhanoglu, ma....

Dalla Turchia - Inter-Galatasaray, non solo Calhanoglu al centro dei discorsi: i nerazzurri chiedono Yilmaz - Discorsi, però, che secondo la stampa turca sono a doppio senso, perché nelle ultime è emerso l'interesse dei nerazzurri per un gioiello della società di Istanbul. Riporta calciomercato.com

Sky - Tanto tuonò che... non piovve: Calhanoglu resterà all'Inter. La decisione dopo il meeting col Gala - Dopo i tuoni, i fulmini e le saette dei giorni scorsi, alla fine il ciclone Hakan Calhanoglu pare destinato a risolversi in una pioggerella nemmeno troppo fitta: il centrocampista turco, infatti, è de ... Secondo msn.com