Sara Basso morta risucchiata nella piscina di Sperlonga la decisione del giudice

La tragica scomparsa di Sara Basso, a soli 13 anni, ha segnato profondamente Sperlonga e l'intera comunità. Dopo quasi sette anni di attesa, la sentenza del giudice Elena Nadile rappresenta un passo importante verso la giustizia. La decisione di condannare il responsabile sottolinea l'importanza della sicurezza e della responsabilità nelle strutture pubbliche. La memoria di Sara ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare affinché simili tragedie non si ripetano.

Una sentenza tanto attesa quanto dolorosa. A quasi sette anni dalla tragedia che costò la vita a Sara Basso, 13 anni, risucchiata dal bocchettone di una piscina del Virgilio Grand Hotel di Sperlonga l’11 luglio 2018, il giudice monocratico del Tribunale di Latina Elena Nadile ha pronunciato una condanna esemplare. Tre anni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici. Mauro Di Martino, rappresentante legale della società che gestisce la struttura, e Francesco Saverio Emini, ex proprietario dell’hotel, sono stati condannati a tre anni di reclusione ciascuno. Entrambi sono stati ritenuti colpevoli della morte della giovane di Morolo (Frosinone), avvenuta durante una giornata di vacanza in famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sara Basso morta risucchiata nella piscina di Sperlonga, la decisione del giudice

