Ricostruzione e coalizione dei volenterosi | così il futuro dell' Ucraina passa dall' Italia

Il futuro dell’Ucraina si costruisce anche grazie alla solidarietà e alla collaborazione internazionale. Dal 10 al 11 luglio a Roma, la Ukraine Recovery Conference 2025 riunirà oltre 5.000 leader e stakeholder per delineare un percorso di ricostruzione sostenibile e condiviso. Un’occasione unica per rafforzare la coalizione dei volenterosi e disegnare insieme un domani di pace e progresso. Perché, come dice il proverbio, l’unione fa la forza.

Il 10 luglio prenderà il via a Roma la Ukraine Recovery Conference 2025, la conferenza internazionale dedicata alla ricostruzione dell’ Ucraina, un evento che riunirà leader politici, rappresentanti delle istituzioni europee, investitori privati, organizzazioni internazionali e realtà del terzo settore. L'appuntamento si svolgerà fino all'11 luglio presso il centro congressi “La Nuvola” all’EUR, con la partecipazione di 5.000 delegati, fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 di organizzazioni internazionali - incluse le principali banche di sviluppo - e 2.000 aziende e rappresentati di autonomie locali e società civile e oltre 500 giornalisti accreditati che seguiranno i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ricostruzione e coalizione dei volenterosi: così il futuro dell'Ucraina passa dall'Italia

