Replica La Promessa in streaming puntata 9 luglio 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, mercoledì 9 luglio 2025, con la coinvolgente soap spagnola La Promessa! Ricordi le emozionanti vicende di Ricardo e Petra? Se ti sei perso qualche episodio o vuoi rivedere questa intensa puntata, il video Mediaset in streaming ti aspetta su Rete 4. Rilassati e rivivi i momenti più emozionanti della soap, perché qui troverai tutto il meglio della trama. E ora, preparati a scoprire cosa accadrà!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 luglio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Ricardo ha uno scontro con Petra sulle cause della morte di sua moglie. Petra lo invita a dire a Santos la verità. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 9 luglio 2025 | Video Mediaset

