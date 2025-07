Elezioni regionali | Giani pronto a discutere il programma con Sinistra e M5S Il segretario Pd frena ancora

Eugenio Giani si prepara a rilanciare la sua candidatura alle elezioni regionali toscane, dimostrando apertura al dialogo con Sinistra e M5S per definire un progetto condiviso. Tuttavia, le voci interne parlano di resistenze da parte dei partner di coalizione, mentre il segretario PD sembra ancora frenare. La sfida è aperta: riusciranno i protagonisti della politica toscana a trovare un accordo che possa consolidare il percorso verso il voto?

Eugenio Giani ha dato ufficialmente la disponibilità a ricandidarsi alla presidenza della Regione Toscana e si dichiara pronto a confrontarsi con gli alleati del centrosinistra sul programma di legislatura. Ma secondo i rumors, Sinistra Italiana e i 5S sarebbero restii a una seconda candidatura del presidente della Regione.

Programma Forza Italia pronto e a disposizione alleati. Lo presentiamo il 20 giugno. Vogliamo una Regione che dica sì a futuro, sviluppo, crescita e infrastrutture Vai su Facebook

