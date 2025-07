Shelton sconcertato da Sinner a Wimbledon | Non ho mai visto niente del genere È frustrante

Ben Shelton si è lasciato andare a un'analisi sincera e appassionata dopo la sorprendente sconfitta contro Sinner a Wimbledon. La sua frustrazione è palpabile, e le sue parole offrono uno spaccato autentico delle sfide affrontate sul campo. Ma cosa ha reso questa partita così unica? Scopriamolo insieme, nel racconto che segue, i retroscena di un match memorabile e il volto più umano di uno dei protagonisti del torneo.

Ben Shelton ha spiegato in conferenza stampa tutte le difficoltà riscontrate durante la partita contro Sinner a Wimbledon: "Mai visto niente del genere, è frustrante":. 🔗 Leggi su Fanpage.it

