Calciomercato Milan non solo Gimenez | Sergio Conceiçao insiste per Joao Felix La trattativa

Ildelè bollente e i rossoneri non si fermano aper. LaIldelsi è acceso in questi ultimi giorni e i rossoneri stanno finalizzando l’arrivo di Santiago, che approderà ao per circa 35 milioni di euro. La dirigenza del club di via Aldo Rossi, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi all’acquisto del centravanti messicano e vuole, infatti, mettere a punto anche un altro arrivo in questa sessione invernale.Il nome che in queste ore è tornato a scaldarsi è quello di João Félix, trequartista di proprietà del Chelsea, che non sta riuscendo a imporsi nelle gerarchie di mister Enzo Maresca. Ecco che allora,Conceicao sta spingendo per l’arrivo del suo connazionale in rossonero, che ha anche il suo stesso agente: il potente Jorge Mendes.