Calciomercato.it - “Vlahovic-Barcellona: sì”: l’annuncio scuote la Juventus | ESCLUSIVO

L’attaccante serbo potrebbe finire in blaugrana dopo l’addio al club bianconero: ecco cosa può succedereTitolare dopo tre panchine di fila, titolare dopo quasi un mese.è rientrato nell’undici di partenza dellacontro il Benfica, dopo esserne uscito il 3 gennaio contro il Milan.“: sì”:la(LaPresse) – Calciomercato.itQuella l’ultima apparizione dall’inizio, poi tre panchine consecutive e la sensazione di fine corsa, non certo spazzata via dai novanta minuti di Champions. Contro i portoghese l’attaccante serbo non ha creato praticamente mai pericoli, non ci è riuscito non soltanto per colpa sua, visto che di palle giocabili ne ha avute poche.L’ennesima conferma che non è lui il centravanti ideale per il gioco di Thiago Motta.