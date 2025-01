Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-01-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera e ben trovati aumenta ilsulle strade in direzione dello Stadio Olimpico dov'è questa sera alle 21 è in programma l'incontro di Europa Leaguea in Frankfurtintenso Dunque con rallentamenti e code aperti sulla tangenziale proprio in direzione dello Stadio Olimpico tra lo svincolo della A24 è Corso di Francia entri sulla carreggiata opposta è un incidente a provocare coda in direzione San Giovanni tra Largo Lanciani è il bivio per lana Aquilaintenso con coda in entrata asulla via Flaminia tra il raccordo il corso di Francia e sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale verso il centro Resi due code poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Nomentana e La Rustica e tra Latisana e l'Aurelia dettagli di questa ed altre notizie sul sito