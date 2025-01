Ilgiorno.it - Sì al restyling ma i parcheggi non si toccano

Tiene banco in Consiglio comunale la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII a Triante, soprattutto sul tema. A sollevare il caso, il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo. "Quali sono le reali intenzioni della giunta sul destino della piazza? – chiede il consigliere in aula –. Saranno garantiti gli attuali 25 posti auto? E a livello viabilistico che soluzioni verranno adottate per lo snodo in questione? Sono stati consultati Consulta di quartiere e commercianti?". Domande che rappresentano il secondo capitolo di una vicenda iniziata due anni fa, quando nella primavera ’23 la giunta sposò il progetto di Legambiente di pedonalizzazione e di resa a verde della piazza, poi bruscamente bloccato da residenti e commercianti che vi si opposero in difesa dei. In quell’occasione fu soprattutto Forza Italia ad affiancare i cittadini e a opporsi al piano di riqualificazione.