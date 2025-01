Dayitalianews.com - Panda guidata da un 81enne investe ed uccide una donna di 74 anni. Inutili purtroppo i soccorsi. L’investitore si è subito fermato ma per la ferita non c’era più nulla da fare. L’incidente lungo via delle Milizie, a Roma

Ancora un drammatico incidente sulle strade della Capitale. Unadi 74ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto nella mattinata di venerdì 31 gennaio. Alla guida del veicolo, una Fiat, si trovava una, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso.mortale a: ricostruzione dei fattiL’impatto è avvenuto su viale, all’altezza del civico 124., per l’anziana investita non c’è statoda: i soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente, hanno solo potuto constatarne il decesso. La conducente dell’auto, sotto shock, è stata ascoltata dagli agenti della Polizia Locale del gruppo I Prati, che hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del.Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamentiforze dell’ordine, il tratto di vialecompreso tra viale Angelico e largo Trionfale è stato temporaneamente chiuso al traffico.